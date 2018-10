Rullino di marcia impressionante quello che sta accompagnando le ragazze di coach Coppa: 4 vittorie su 4. Anche oggi è arrivato un successo in trasferta, in casa del Cus Cagliari per 50 – 59. Al “Sa Duchessa” di Cagliari, le palermitane hanno sempre tenuto in mano il pallino del gioco e tornano vittoriose in Sicilia.

Già dopo i primi due quarti il vantaggio per l’Andros è di più 17 sulle rivali sarde. Kotnis è sicuramente la giocatrice che mette più in difficoltà le ragazze siciliane che però nel resto della partita, nonostante il divario di punti si riduca a più 9, sono brave a mantenere la calma e a portare a casa un risultato per nulla scontato.

Tutto ciò è reso possibile soprattutto grazie all’ottima prestazione di Vandenberg, migliore realizzatrice dell’Andros nella partita odierna, con ben 14 punti realizzati. Adesso coach Coppa può preparare con il morale a mille il prossimo match casalingo, che si giocherà a PalaMangano dove arriverà la Magnolia Campobasso.