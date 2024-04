Sorpreso dal sistema di sorveglianza Aquila mentre getta rifiuti speciali all’incrocio tra via Guglielmo Marconi e via Mazzini, in centro storico, a Carini (Palermo), il giorno di Pasquetta. Un uomo di 63enne è stato denunciato.

Il carinese è stato ripreso dalle telecamere mentre andava via, a bordo di un’Ape Piaggio, dopo avere abbandonato della guaina bituminosa, utilizzata per isolare i tetti ed evitare infiltrazioni d’acqua all’angolo tra le due strade e per questo rischia una sanzione penale da mille a 10mila euro.

“Per rendere ancora più incisiva l’azione repressiva – spiega il comandante della polizia municipale Marco Venuti – faremo anche la richiesta di sequestro del mezzo utilizzato per commettere la violazione. L’operazione – conclude Venuti – rientra in un più vasto piano di controllo del territorio disposto dal sindaco Giovì Monteleone che prevede anche l’utilizzo del sistema di videosorveglianza, tra l’altro in via di potenziamento”.

Il sindaco in questi mesi ha chiesto e ottenuto il potenziamento delle telecamere in paese e in periferia. “L’abbandono dei rifiuti dal 2023 – dichiara il sindaco Monteleone – viene perseguito non più solo con sanzioni amministrative, ma anche con un’ammenda penale. E’ bene che gli sporcaccioni lo sappiano. Ci pensino bene prima di gettare la spazzatura per strada, anche perché ci sono tanti occhi che li sorvegliano”.