Il racconto dei passeggeri della Cruise Ausonia

Sono stati in ansia per lunghissimi minuti non appena hanno saputo o hanno visto il fumo che usciva dalla nave Cruise Ausonia della Grimaldi Lines a causa di un incendio divampato nel vano motore. Sono Tornati al porto di Palermo attorno alle 17 e 30 dopo che erano partiti all’una di notte diretti a Livorno. Moltissimi sono siciliani che vivono all’estero.

“Abbiamo avuto paura inizialmente – dice Salvatore Amato che vive in Olanda – Avevo la bambina e il cane. Abbiamo avuto davvero paura. L’equipaggio anche se inizialmente erano agitati ci hanno calmato e questa odissea si è chiusa nel modo migliore”. “E’ stata un’esperienza molto difficile – Anna D’Amico di Trapani – devo dire che l’equipaggio è stato molto ben preparato e cordiale. Hanno cercato di dissipare i nostri timori. La tragedia è finita bene. Quando ho visto il fumo la mia reazione è stata di terrore. Posso dire che dopo mi sono tranquillizzata visto che l’equipaggio ha fatto in modo che la nostra paura passasse. Per fortuna tutto è finito bene”.

“Siamo stati messi tutti nella prua e l’equipaggio ci ha assistiti – Laura Cassarino di Ragusa – devo dire che pensavano di essere quasi arrivati a Livorno e invece di notte ci hanno svegliato e ci hanno comunicato cosa stava accadendo. Tanta paura, tanta fatica non è stato semplice soprattutto con la piccola che non ha mangiato, ha dormito poco. Ancora non ci hanno comunicato cosa dobbiamo fare per ripartire”.

“E’ dalla tre e mezza di questa notte che siamo svegli. Ce la siamo vista davvero brutta – Concetta Di Stefano di Catania – devo dire che i ragazzi dell’equipaggio sono stati eccezionali. Quando si è saputo dell’incendio ci sono state delle scene di paura con i bimbi che piangevano. Qualcuno ha vomitato, però grazie all’intervento dell’equipaggio la situazione è tornata poco dopo alla normalità. C’era anche mare mosso, poi con il passare delle ore si è calmato”.