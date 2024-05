Un gruppo di persone che ha abita nelle case popolari di Palermo ha occupato gli uffici dell’anagrafe in viale Lazio.

Chiedono la residenza fittizia per potere avere il certificato elettorale. Stanno intervenendo i carabinieri, gli agenti di polizia e quelli della Digos.

Gli abitanti delle case popolari, per lo più occupate, minacciano di non uscire più dagli uffici fino a quando non avranno il certificato.