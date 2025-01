Nuovi interventi di contrasto all’abusivismo commerciale e alla vendita di merce contraffatta della polizia municipale di Palermo, le cui attività per il rispetto delle norme e la tutela dei consumatori, nei giorni scorsi, si sono concentrate nei principali assi commerciali cittadini.

Le squadre di polizia urbana, in corso Tukory, hanno sequestrato 300 chili di ortaggi ad alcuni venditori che occupavano, senza titolo, il suolo pubblico, ostruendo anche parte della carreggiata. Ai trasgressori sono stati contestati i relativi verbali ed è stato ripristinato lo stato originario dei luoghi, mentre la merce sequestrata è stata devoluta in beneficenza.

In corso Calatafimi, invece, sono state sequestrate le attrezzature e le tende da esterno di due distinte pescherie, che occupavano indebitamente i marciapiedi, ostacolando il passaggio dei pedoni: in entrambi i casi, durante i controlli, sono emerse altre violazioni relative allo smaltimento delle acque reflue e, perciò, i titolari sono stati denunciati.

Gli agenti sono tornati anche in corso Camillo Finocchiaro Aprile: diversi i venditori ambulanti sanzionati; dai controlli, infatti, sono scaturite violazioni amministrative che hanno portato al sequestro di circa 700 chili di frutta e multe per un migliaio di euro, oltre alla denuncia di due soggetti per indebita occupazione di suolo pubblico.

Le operazioni hanno riguardato contestualmente anche la viabilità. Nel corso dei servizi, infatti, le pattuglie di polizia stradale si sono dedicate ai controlli relativi alle soste irregolari, nel corso dei quali sono stati sanzionati un centinaio di automobilisti.