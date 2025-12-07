E’ stato acceso alle 18,oo dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, l’albero di Natale realizzato in piazza Politeama a Palermo. Contemporaneamente sono state accese le luminarie che daranno colore al centro città per tutto il periodo delle feste fino al prossimo 6 gennaio.

Una serie di eventi sotto l’albero

A Piazza Ruggero Settimo/Castelnuovo, sotto L’albero di Natale della Città di Palermo, è previsto un calendario di attività per adulti, famiglie e bambini. La proposta nasce dalla volontà di trasformare l’albero di Natale e l’area circostante in un nuovo spazio di incontro: un luogo vivo, accessibile e riconoscibile, capace di generare relazione e partecipazione durante tutto il periodo delle festività.

Domenica 7 dicembre prima e dopo l’accensione

Per accompagnare la cerimonia di accensione dell’albero, è stato messo min scena un emozionante intervento di un coro gospel che ha proposto i più celebri brani natalizi in chiave corale. Un momento suggestivo pensato per amplificare il coinvolgimento emotivo della serata, creando un’atmosfera calda, accogliente e profondamente condivisa. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con realtà musicali del territorio, ha arricchito l’evento inaugurale trasformando l’accensione dell’albero in un’esperienza collettiva di festa e partecipazione.

Un bacio sotto al vischio

Dalle 17 e fino alle 19 di domani, lunedì 8 dicembre va in scena “un bacio sotto al vischio” attività pensata per creare un momento di socialità e condivisione nel centro storico, attraverso un fondale decorativo con luci calde e vischio sospeso, che consente ai visitatori di scattare foto con l’Albero di Natale illuminato a fare da sfondo. Gli scatti verranno stampati immediatamente in formato polaroid e donati ai partecipanti come ricordo dell’iniziativa.

Sabato 20 e domenica 21 dicembre, dalle 16.00 alle 18.00, Babbo Natale e Concerto rock

Un concerto rock di musica natalizia e un appuntamento pensato per i più piccoli, con la possibilità di incontrare Babbo Natale, scattare fotografie e ricevere un piccolo omaggio, il Candy Cane, classico dolce natalizio a forma di ombrello. I bambini potranno inoltre lasciare la loro letterina, trasformando l’esperienza in un momento interattivo e partecipativo.