Indagini in corso su un uomo trovato in casa con ferite da taglio in casa in via Michele Cipolla a Palermo. L’uomo è stato trovato sanguinante, ferito con delle coltellate nella sua abitazione a pochi metri dalla stazione centrale.

A lanciare l’allarme alla polizia sarebbe stata la moglie che sotto choc ha chiamato la polizia.

La vittima è stata trovata al primo piano di uno stabile in via Michele Cipolla, dove sono subito intervenute le volanti della polizia.

Da lì è stato immediatamente chiesto l’arrivo dei sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza l’uomo all’ospedale Civico.

Le coltellate sarebbero almeno tre, ma è giallo su quanto è accaduto nell’abitazione dei coniugi. La polizia sta infatti cercando di ricostruire le fasi che hanno portato all’accoltellamento, non si esclude che l’uomo si sia colpito da solo. In corso anche i rilievi degli uomini della Scientifica.