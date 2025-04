Una nuova sinergia tra il mondo della comunicazione e quello dell’innovazione digitale prende forma in Sicilia. L’associazione UNA-territoriale Sicilia e Digitrend, tech company promotrice del progetto Innovation Island, hanno annunciato un’intesa strategica da cui nasce la rubrica “Una News”.

L’accordo tra UNA e Digitrend

UNA News sarà uno spazio redazionale fisso all’interno del sito InnovationIsland.it, sui temi della comunicazione, del marketing e dell’adv, con un focus specifico su case history e riflessioni sul cambiamento delle attività di comunicazione nelle agenzie e del comparto pubblicitario in Italia e al Sud.

La rubrica, con cadenza quindicinale e contenuti creati dai professionisti delle agenzie associate ad UNA, offrirà uno sguardo autentico e professionale sulle trasformazioni che attraversano il mondo della comunicazione, con un focus sulle agenzie del Sud Italia.

Nella prima fase saranno coinvolte le agenzie della territoriale UNA Sicilia, con la possibilità di ampliare l’iniziativa anche ad altre regioni. Si partirà dal mese di maggio e la collaborazione proseguirà e si svilupperà ulteriormente, lungo il percorso che conduce verso il Premio Innovazione Sicilia 2025, che vedrà entrare un rappresentante delegato di UNA nel board di valutazione del Premio.

Attraverso la territoriale Sicilia, inoltre, UNA collaborerà con Digitrend per organizzare insieme occasioni di confronto su temi relativi al comparto della comunicazione.

“Questa iniziativa rappresenta un’occasione concreta per far emergere il valore delle agenzie del Sud e per mettere in luce il contributo che la comunicazione può dare allo sviluppo del territorio”, commenta Alberto Gange, delegato UNA per la Sicilia. “Un ringraziamento speciale va al presidente di UNA Davide Arduini e al CEO di Digitrend Biagio Semilia, per aver creduto in questo progetto”.

Con “UNA News”, prende forma un tassello in più nella visione condivisa da UNA e Digitrend: promuovere un ecosistema della comunicazione fondato su etica, sostenibilità e innovazione.

Innovation Island, progetto firmato Digitrend, è più di un semplice media digitale: è una piattaforma di innovazione aperta che punta a connettere startup, aziende, università e istituzioni, promuovendo uno sviluppo inclusivo e duraturo.

Attraverso contenuti editoriali, eventi e iniziative come il Premio Innovazione Sicilia, Innovation Island si conferma punto di riferimento per chi guarda al futuro della Sicilia con spirito imprenditoriale e visione europea.

Con “UNA News”, il progetto si arricchisce di una voce nuova e autorevole che contribuirà a raccontare, da Sud, l’evoluzione della comunicazione italiana.