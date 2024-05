I carabinieri della compagnia di Carini hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Palermo, su richiesta della procura, nei confronti di un 28enne, accusato di furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Secondo le indagini dei militari il giovane sarebbe responsabile di diversi furti compiuti nel territorio di Carini e Villagrazia dal 2022 al 2023. Il presunto ladro avrebbe messo a segno diversi colpi in diversi centri commerciali presenti nei pressi del comune carinese dove talvolta di notte e dopo aver atteso l’orario di chiusura dei negozi avrebbe portato via dai generi alimentari agli elettrodomestici.

Non solo ma avrebbe anche puntato su borse, portafogli e zaini dai quali sottraeva soldi e soprattutto le carte di pagamento, che successivamente utilizzava per prelevare denaro dai conti degli sfortunati malcapitati. Nel corso delle indagini sono state passate al setaccio diverse immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza.

L’escalation di furti nel palermitano

Nel palermitano sono mesi di escalation di furti. Un furto con spaccata in viale Strasburgo a Palermo ai danni di un negozio di borse e scarpe. I ladri hanno distrutto la vetrina utilizzando un’auto come ariete. Una volta distrutto l’ingresso hanno portato via scarpe e borse nel negozio Tutrone. Le indagini sono condotte dalla polizia. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori che sarebbero arrivati a bordo dell’auto con il volto coperto.

I ladri sono entrati anche nel negozio Master Nuoto di viale del Fante a Palermo. Hanno spaccato la porta e sono entrai portando via il registratore di cassa e alcuni integratori.

Le indagini sono condotte dalla agenti di polizia che hanno acquisto le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Il ladro avrebbe tentato di aprire prima la pasticceria Matranga.

Non ci sarebbe riuscito e avrebbe poi spaccato il vetro dell’ingresso del negozio di articoli per lo sport.

Il tentativo a Borgo Vecchio

La polizia ha sventato un furto ad esercizio commerciale ed ha tratto in arresto un uomo, mentre stava tentato di effettuare una spaccata. Il capillare presidio del territorio in una zona che corre al confine tra le strade della movida giovanile e Borgo Vecchio, ha consentito alla polizia di Stato di intervenire in tempo ed impedire che un furto con spaccata, in una ferramenta di via Principe di Belmonte, fosse portato a compimento.

