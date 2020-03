Intervento dell'Amap

Quella che vedete nella tazza non è una tisana alle erbe. Ma è il colore dell’acqua che esce dai rubinetti in alcuni condomini in via Francesco Crispi a Palermo.

L’allarme alla municipalizzata è stato lanciato da un cittadino che ha notato il colore torbido dell’acqua. Ha chiamato il servizio pronto intervento dell’Amap e ha segnalato l’anomalia.

“Interverremo subito – ha detto la giovane che ha risposto dal call center – Invieremo le squadre e chiuderanno l’acqua nella zona per eseguire le analisi. Volevo sapere se lei abita nella zona di Oreto Stazione? No via Francesco Crispi”.

“Voglio sapere cosa c’è nell’acqua – dice l’utente esperto in questa materia – L’acqua non ha solo un colore torbido ma è inusuale un colore di questo tipo come se nell’acqua fosse finita anche qualche sostanza. Attendo di conoscere qual è l’esito degli esami. Ho preso dell’acqua che farò analizzare anche io. Il colore non mi convince”.