Controlli della Guardia Costiera a Palermo: multe a Capo Mongerbino e Sferracavallo

Nel corso dell’ultimo fine settimana, le unità navali della Guardia Costiera di Palermo hanno intensificato le attività di vigilanza per garantire la sicurezza della navigazione e la tutela della balneazione. I controlli si sono concentrati sul rispetto dei limiti di navigazione e delle distanze minime dalla costa previste dalle normative vigenti.

Le operazioni hanno riguardato diverse località del litorale palermitano, portando al sanzionamento di numerosi diportisti e conducenti di mezzi nautici che non hanno rispettato le regole a tutela della sicurezza e dell’ambiente marino.

Imbarcazioni troppo vicine alla riva alla Baia dei Francesi

Un primo nucleo di interventi ha interessato la località di Baia dei Francesi, a Capo Mongerbino, dove i militari hanno sottoposto a verifica numerose unità da diporto. All’esito degli accertamenti, cinque imbarcazioni sono state individuate mentre navigavano o sostavano a una distanza dalla costa inferiore al limite minimo consentito per la salvaguardia dei bagnanti.

Ai rispettivi conduttori sono stati contestati gli illeciti amministrativi del caso, con l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 229,50 euro ciascuno.

Acquascooter senza patente nell’area marina protetta a Sferracavallo

Ulteriori verifiche hanno riguardato la zona di Sferracavallo. L’attenzione delle motovedette si è concentrata in particolare su quattro acquascooter. Dai controlli è emerso che i conducenti erano tutti sprovvisti della patente nautica, l’abilitazione necessaria per la guida di questo tipo di mezzi.

Inoltre, le quattro moto d’acqua stavano navigando all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Gallo – Isola delle Femmine, violando il disciplinare della riserva che vieta espressamente il transito di tali natanti in quella porzione di mare. Per le violazioni accertate è stata elevata una sanzione pecuniaria complessiva di 3.672,33 euro. I conducenti sono stati costretti all’interruzione immediata della navigazione e al rientro negli scali d’alaggio del porto di Sferracavallo.

Monitoraggio continuo per la sicurezza di bagnanti e diportisti

La Guardia Costiera ha confermato che le attività di monitoraggio e controllo proseguiranno con la stessa intensità anche nei prossimi fine settimana.

L’obiettivo dei presidi navali rimane quello di garantire l’osservanza delle norme relative alla sicurezza della navigazione, alla salvaguardia dell’ecosistema marino e alla tutela della pubblica incolumità lungo i tratti di costa più frequentati.