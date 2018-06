la presentazione domani

Venerdì 8 giugno alle ore 19:00, la nota scrittrice e poetessa, Sara Favarò, presenterà, in anteprima nazionale, nello spazio bambini – Libreria Dudi, il suo 54° libro dal titolo “Favole Siciliane di Giovanni Meli”, edito da Di Girolamo.(270 pagine, € 13,00).

A partire dalle ore 18:00, la scrittrice sarà allo Stand n. 22 della Girolamo Editore, per incontrare amici e lettori, “diversamente bimbi”. Agli incontri parteciperà anche l’illustratrice Tiziana Crivello, che ha realizzato la copertina del libro.

Protagonisti delle “Favole Siciliane” sono gli animali, esseri parlanti, dotati di ironia, conoscenza, coscienza e un eccezionale senso critico nei confronti dell’uomo, della sua brama di potere, dell’incredibile violenza di cui sa farsi promotore. Le Favole sono 85, oltre un lungo poema iniziale.

La lingua adoperata dal Meli è il siciliano di fine Settecento, trascritto e tradotto in italiano dalla stessa Favarò; traduzione che è, nel contempo, letteraria e letterale, nel rispetto della metrica originaria e del significato delle parole. Operazione non sempre agevole, viste le differenze linguistiche e grammaticali tra le due lingue e, talvolta, dell’uso di parole siciliane oggi in disuso. La lettura di “Favole Siciliane di Giovanni Meli” è fondamentale per chi vuole un’umanità fondata su valori quali la tolleranza, l’equilibrio e il rispetto della natura nella sua globalità. Un bestiario per grandi e piccini, per la crescita umana, sociale e culturale di ogni “Uomo” che voglia definirsi tale.