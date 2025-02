Ha lottato duramente contro un brutto male. La comunità di Caccamo è in lutto per la scomparsa di Cettina Alduino, strappata prematuramente ai suoi figli e alla sua famiglia. La notizia della sua dipartita è arrivata poche ore fa: Cettina non era solo una mamma, è stata un figura centrale nella vita di molti, sempre pronta ad offrire una parola di conforto anche nei momenti difficili. La sua battaglia contro le avversità è stata un esempio di coraggio, ha lottato con tutte le sue forze per rimanere accanto ai suoi bambini ma poche ore fa, la triste notizia ha travolto tutti.

Il cordoglio

In questo momento di grande tristezza, le preghiere della comunità cittadina sono rivolti alla famiglia di Cettina. Tanti i messaggi di cordoglio che si susseguono anche sui social in memoria della giovane donna.

“Tremendamente addolorati per la scomparsa di un Amica, mamma, compagna .. una guerriera che ha lottato con tutta se stessa per rimanere a fianco dei suoi bimbi. Oggi Caccamo si è svegliata con dolore apprendendo la scomparsa di Cettina Alduino. Siamo vicini con tutto il cuore alla famiglia. Il tuo ricordo sarà sempre nei nostri ricordi.. i tuoi sorrisi e la tua vitalità” ha scritto Asd San Giorgio Caccamo.

Poi il ricordo di un’amica: “Ma perché tutto questo? Perché? Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Vola più in alto che puoi piccola gioia”.

“Dio mio nn ci posso credere la vita è ingiusta ancora una vita davanti a coccolarsi i suoi bambini e invece è tanta gente anziana anni che sono allettati nn voglio essere egoista però dio mio nn e giusto ciao Cettina Alduino fai buon viaggio veglia sui tuoi bambini sentite condoglianze a tutta la famiglia rip cettina” ha scritto un altro utente.

“Ho appreso con sgomento della scomparsa di Cettina Alduino. Mi stringo ai familiari, alla cara mamma Anna, al papà Filippo, a Giuseppe. Condoglianze da parte mia. Pippo.”