L'ordine degli architetti si unisce al cordoglio

E’ scomparso all’età di 52 anni, Alberto Monaco, volto conosciuto della categoria professionale degli architetti. Figlio di Jano Monaco, presidente del consiglio dell’ordine degli architetti di Palermo, viene definito come “Uno spirito inquieto a sanamente curioso”, amante dello sport, abile nuotatore e profondamente innamorato della sua professione. La scomparsa, causata da una malattia, lo ha portato via ieri, 1 giugno 2024. La comunità palermitana è costernata per il tragico episodio.

I funerali si svolgeranno lunedì 3 giugno alle 9 presso la chiesa di Sant’Antonio di Padova; la funzione sarà celebrata da fra Mauro Billetta della parrocchia dei Danisinni.

Il ricordo sui social

La scomparsa di Alberto Monaco, ha gettato l’intera comunità di Palermo nello sconforto. Conosciuto per la sua capacità di ascolto e il suo instancabile impegno nel lavoro, Alberto ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di coloro che lo conoscevano e amavano. Sui social sono centinaia i messaggi degli amici che lo ricordano per la sua umiltà e compostezza, due delle caratteristiche che lo rendevano punto di riferimento per molti.

“Sapevi ascoltare. Eri un lavoratore instancabile. Perennemente in discussione con la visione migliore di stesso e del tuo lavoro. Sapevi di avere un ruolo importante, ma per te era innanzitutto una responsabilità. E la tua generosità era pari solo alla tua gentilezza nel trasmettere la tua esperienza, nell’aspettarti una domanda, una riflessione, che a me piaceva condividere sapendo di non essere mai giudicata. Umile, come lo sono i più grandi. Mai banale, mai saccente. Sempre pronto a mettere tutto in discussione, prima di tutto te stesso. Palermo la conoscevi nei sui luoghi più intimi. In ognuno dei suoi labirinti sapevi dove trovare il silenzio. Lì ti ritroverò sempre Alberto Monaco. Nel tramonto a Sant’Erasmo. Nel caffè segreto di Villa Giulia. Nei giardini nascosti della Palermo Nord. Leggero sul tuo motorino. Elegante nella tua semplicità. Gli occhi fissi in altri occhi e nell’orizzonte” – ha scritto una collega -.

Tanti i messaggi in memoria di Alberto Monaco, un uomo apprezzato per la sua professionalità e umanità: “Oggi ci ha lasciato una persona speciale, Alberto Monaco, un architetto di quelli che non se la bevono, uno spirito inquieto e sanamente curioso delle risposte niente affatto scontate, un uomo di cultura con cui potevi parlare ore ed ore senza stancarti. Una grande perdita per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di ascoltarlo” – scrive un utente -.

Like this: Like Loading...