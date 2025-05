Un dolore profondo attraversa le parole di chi ha avuto il privilegio di conoscere Antonio Catania. E’ scomparso silenziosamente tra i lettini d’ospedale, Antonio che oggi viene descritto come un uomo generoso, silenziosamente presente e amato da familiari, colleghi e amici. A stringersi attorno alla giornalista e scrittrice Lidia Tilotta, nel giorno della scomparsa del cognato, è anche l’associazione strada degli Scrittori, con il presidente, il direttore e tutti i soci uniti nel cordoglio.

Il cordoglio

Un rapporto autentico, fatto di affetto, fiducia assoluta e presenza costante. Un rapporto fraterno quello tra Lidia e suo cognato Antonio, che poche ore fa, a seguito della triste notizia, ha voluto dedicargli un pensiero: “Te ne sei andato nell’unico giorno in cui non ero lì, con te, con voi e ne sei andato fratello mio, perché questo eri tu, mio fratello. Abbiamo sperato fino all’ultimo, abbiamo pregato che tu ce la facessi. Perché tu sei importante. Sei e sarai sempre una presenza importante, un punto di riferimento, uno su cui contare. Per la tua famiglia, per la tua grande famiglia. Per i tuoi colleghi e i tuoi amici. In questi lunghi giorni di attesa ho ricordato tutto quello che hai fatto per me da quando sei entrato, a 23 anni, nella nostra casa. Io di anni ne avevo 3 e raccontavi sempre a tutti che ti venivo dietro col posacenere mentre fumavi per richiamare la tua attenzione. Ci sei sempre stato. Quando mi riempivi di topolino e di regali se mi veniva la febbre. Quando mi accompagnavi alle partite di pallavolo e quando hai perfino affrontato un viaggio in auto fino a Roma per permettermi di fare un colloquio di lavoro che altrimenti avrei perso. Mi hai seguita e sostenuta passo passo anche quando papà ci ha lasciati troppo presto. Sei sempre stato a disposizione di tutti senza risparmiarti mai. Ma soprattutto non hai mai fatto mancare a tutti noi amore e calore. Sempre. Non è giusto. Non così” conclude Lidia Tilotta.

Poi ancora, il messaggio di cordoglio di Orazio Terzo: “ho appena appreso della tua dipartita, condoglianze sentite alla famiglia. Tony sicuramente troverai mio padre ad accoglierti, ricordo ancora il vostro incontro poco meno di due anni fa a Pioppo, la vostra sincera amicizia e stima reciproca. Che la terra ti sia lieve”