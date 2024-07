E' scomparso all'età di 45 anni

Addio al partinicese Francesco Viviano, ex portiere di talento che ha incantato i campi dilettantistici del palermitano negli anni ’90 e nei primi anni del 2000. Si è spento all’età di 45 anni dopo aver combattuto contro un brutto male. Il cuore di “Ciccio”, come era soprannominato, si è fermato nella sua abitazione dopo un ricovero alla clinica Maddalena, dove era stato trasferito a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute negli ultimi mesi.

I funerali si celebreranno sabato 6 luglio alle ore 10 presso la chiesa Madonna di Fatima (Cappuccini) a Partinico.

La passione per il calcio

Viviano, conosciuto per la sua incredibile forza reattiva e per l’agilità che lo rendeva un autentico “Superman” tra i pali della porta di calcio, ha indossato le maglie di prestigiose squadre del comprensorio, come la Don Bosco Partinico, il Partinicaudace e il Montelepre, arrivando a disputare anche qualche partita nel campionato di eccellenza.

Il suo carattere forte e ribelle, che lo hanno accompagnato anche nel mondo del calcio, probabilmente non gli hanno permesso di raggiungere alti livelli professionistici, nonostante le sue indubbie doti tecniche.

Il cordoglio

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra tutti colori che lo hanno conosciuto e apprezzato, non solo nel mondo del calcio, ma anche nella comunità di Partinico, dove era nato. Viviano lascia la moglie e due figli.

Il suo nome rimarrà legato al ricordo del suo grande talento nel calcio, di un portiere che ha saputo distinguersi per le sue parate e per la sua passione. “Carissimo amico mio cicciuzzu riposa in pace. Ti ricorderò per sempre per la splendida persona che sei ed un grandissimo portiere amico di tutti in porta eri un folle come tutti noi portieri siamo non ti dimenticherò mai di te porterò solo cose belle nel mio cuore.. ti voglio bene cicciu” – scrive sui social un amico -.

piccoli dovranno crescere cn una perdita così grande – ha scritto una compaesana – Buon viaggio Francesco e proteggi la tua famiglia da lassù!”. “Ci stringiamo forte a questo terribile lutto che ha colpito questa famiglia dove dei bambini cosìdovranno crescere cn una perdita così grande – ha scritto una compaesana – Buon viaggio Francesco e proteggi la tua famiglia da lassù!”.

Si unisce al cordoglio anche l’ex squadra di calcio: “L’sd Don bosco Paertinico si unisce al dolore della famiglia Viviano per la prematura dipartita di Francesco Viviano (Ciccio), che ha vestito la maglia N. 1 della Don Bosco Partinico. Ciao Ciccio adesso vola fra gli angeli!”

