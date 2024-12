Dopo una lunga battaglia contro una malattia è scomparso Giacomo La Scala. Palermo piange la prematura scomparsa dell’avvocato La Scala, figura molto stimata nel panorama legale della città conosciuto per la sua lealtà e competenza. In un comunicato ufficiale, il presidente e i consiglieri dell’ordine degli Avvocati hanno espresso il loro dolore per la perdita di un uomo che ha dedicato la sua vita alla giustizia e al servizio alla comunità: “Esprimiamo profondo cordoglio per la prematura scomparsa dell’avv. Giacomo La Scala, uomo di profonda lealtà e professionista di grande competenza, stringendosi nel dolore alla collega Giuseppina Sirchia e a tutti i familiari. Il funerale si terrà domani 5 dicembre alle ore 11.30 presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo”.

Il cordoglio

La notizia della scomparsa di Giacomo La Scala lascia un vuoto profondo in amici, parenti e colleghi. “Ciao Giacomino, continueremo ad aspettarti in studio con le tue lunghissime chiacchierate e noi sempre in disaccordo con te, con la sigaretta fumata in terrazza e la tua forza che nonostante tutto ti portava sempre da noi, forse ho sbagliato con te non lo so, oggi é un giorno profondamente triste” – ha scritto una collega -.

“Ho’ sperato con tutto il mio cuore di non ricevere quella telefonata di stamattina per dirmi della Tua prematura dipartita – ha scritto un amico – a parole non saprei come poter esprimere il dolore che’ provo , ma’ poi penso ai nostri ultimi incontri in cui eri nel pieno di una battaglia impari ..ma so bene che ne avevi coscienza ..sebbene non hai mai deposto le armi ..come si conviene a un vero combattente ..oggi non ho’ perso uno dei miei più cari amici ..ma’ ho’ perso un fratello ..una persona d’altri tempi ..dai valori insindacabili ..dimostrando sempre e comunque coerenza con il tuo essere di persona mite ..disponibile ..corretto e leale ..capace di esprimere in poche parole un amore e un umanità che’ hanno fatto di te mio preziosissimo amico un uomo ..un amico ..un fratello ..un marito ..un padre e un professionista in cui il Tuo essere speciale era sempre tangibile in ogni tua azione o nel tuo dire ..e’ vero hai abbandonato questo corpo terreno e sei oggi dispensato dalla malattia e dal dolore ..non solo fisico ..perché conoscendoti per il tuo innato altruismo sono certo che’ una grande componente del Tuo dolore era per i tuoi cari ..ma’ anche’ perché come me’ ha’ avuto la fortuna e l’onore di annoverarsi fra’ i tuoi amici ..fai buon viaggio e riposa in pace certo che’ Dio ha’ riservato per te un posto speciale ..porgo le mie sentite condoglianze alla Moglie Giuseppina ..la piccola Costanza ..la Madre e le Sorelle e le famiglie tutte ,con affetto Saro”.

