E’ morto all’età di 81 anni Nino Scimemi storico dirigente generale della Regione Siciliana, ex capo di gabinetto di assessori e presidenti della Regione e dirigente dei settori strategici dell’amministrazione.

Il ricordo di Raffaele Lombardo

Lo ricorda come amico e consigliere l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo “Addolora enormemente ,me e chi lo ha conosciuto e stimato, la notizia della scomparsa del dottore Nino Scimemi, prezioso ed insostituibile collaboratore, amico leale e consigliere durante le mie esperienze di Deputato, di Presidente della Provincia di Catania e della Regione. Modello da imitare di funzionario fedele all’Istituzione, riservato, competente, onestissimo, conoscitore come pochi di uomini e cose della nostra terra…”