In estate anche zona lounge, ristorante e area cargo

L’aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo continua a investire sulla qualità dell’esperienza passeggero, potenziando infrastrutture e servizi. Dal 27 gennaio 2026 sono operative due nuove work area multifunzionali, progettate per offrire spazi confortevoli e connessi ai viaggiatori in attesa dell’imbarco.

L’iniziativa si inserisce in un piano di trasformazione più ampio, che punta a rafforzare il ruolo dello scalo come hub strategico per il Mediterraneo e come motore di crescita per l’intera Sicilia. Con oltre 9,2 milioni di passeggeri superati nel 2025, lo scalo guarda ora al traguardo dei 10 milioni annui.

Il 2026 sarà un anno cruciale per l’aeroporto, con nuove aperture estive: una lounge esclusiva, un ristorante firmato da uno dei marchi più rappresentativi della Sicilia e una moderna area cargo, oltre all’ampliamento dei parcheggi.

Spazi di lavoro per i passeggeri in transito

Le due nuove work area sono state collocate nella zona partenze, al terzo livello dell’aerostazione, dopo i controlli di sicurezza, in prossimità del gate A18 e prima dei controlli passaporti. Si tratta di spazi multifunzionali pensati per rispondere alle esigenze crescenti di chi viaggia per lavoro o desidera utilizzare il tempo di attesa in modo produttivo.

Complessivamente, le aree offrono 20 postazioni individuali, di cui due completamente accessibili alle persone con disabilità. Ogni postazione è dotata di prese elettriche e Usb, punti di ricarica per dispositivi mobili, sedute ergonomiche, illuminazione a Led e connessione wi-fi potenziata.

Questi nuovi ambienti rispondono a una tendenza sempre più diffusa negli scali internazionali: integrare il comfort con la tecnologia, trasformando l’aeroporto in uno spazio di lavoro temporaneo, ma efficiente e accogliente.

“Con l’apertura delle nuove work area e con le ulteriori inaugurazioni previste nei prossimi mesi, stiamo proseguendo con decisione nel percorso di evoluzione dell’aeroporto – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo – Grazie agli interventi messi in campo, abbiamo superato la soglia dei 9,2 milioni di passeggeri e contiamo di avvicinarci ai 10 milioni nel prossimo anno consolidando la nostra posizione come asset strategico nel Mediterraneo. Il nostro obiettivo è chiaro: rendere lo scalo sempre più competitivo, sostenibile e integrato con il territorio. L’investimento infrastrutturale – conclude l’ad di Gesap – è parte di una visione sistemica che guarda non solo all’efficienza operativa, ma al valore aggiunto che possiamo generare per l’intero ecosistema regionale”.

In arrivo una nuova lounge, un ristorante e più parcheggi

Le work area rappresentano solo un tassello del più ampio piano di sviluppo infrastrutturale guidato da Gesap. Dopo l’inaugurazione del parcheggio P4, con 62 nuovi posti auto, sono previste nel corso dell’estate una serie di aperture che amplieranno ulteriormente i servizi dell’aeroporto.

Ad aprile sarà operativa la nuova area cargo da circa 1.000 metri quadrati, situata in prossimità della vecchia aerostazione. Questo spazio modernizzato migliorerà la gestione delle merci, rafforzando la logistica dello scalo.

A fine giugno sarà la volta di due importanti novità nell’area air side: l’apertura della Prima Vista Lounge, una lounge di 400 metri quadrati gestita da Aviapartner, e del ristorante Planeta Amore, realizzato da Autogrill in un’area di 380 metri quadrati. Si tratta di due servizi di alto profilo, destinati a migliorare sensibilmente la permanenza in aeroporto.

Infine, è previsto entro agosto l’ampliamento del parcheggio P2, con l’aggiunta di 232 nuovi stalli. Un potenziamento fondamentale, considerando la crescita costante dei passeggeri e l’esigenza di garantire accessibilità comoda e rapida a chi parte o accompagna.

Queste infrastrutture sono parte di una strategia più ampia che mira a rendere l’aeroporto di Palermo più connesso, sostenibile e orientato al turismo di qualità. Un ruolo che lo scalo sta conquistando grazie a investimenti mirati e a una visione integrata con le dinamiche del territorio.

L’aeroporto “Falcone Borsellino” non è solo un punto di partenza o arrivo. È un nodo centrale della mobilità insulare, un ponte verso il Mediterraneo e un attore chiave per la crescita dell’economia locale. Il lavoro portato avanti da Gesap punta a rafforzare ogni aspetto dell’esperienza passeggero: dalla logistica alla ristorazione, dal comfort all’accessibilità.