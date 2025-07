Il dato è emerso dalla Relazione annuale presentata in Senato da Giacomo Lasorella.

La Sicilia si posiziona in prima linea nella corsa alla transizione digitale nazionale. A certificarlo è l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), che ha dedicato ampio spazio alla Regione nella Relazione annuale 2025 presentata oggi dal presidente Giacomo Lasorella al Senato.

Secondo i dati diffusi, l’Isola è tra le realtà italiane meglio cablate: l’81% del territorio è già raggiunto dalla fibra ottica FTTH, una percentuale superiore alla media nazionale del 70,7% prevista entro fine anno. Un risultato ottenuto grazie ai fondi del PNRR e alla spinta dei piani nazionali “Italia a 1 Giga” e “Italia 5G”, sotto la regia tecnica dell’Agcom.

Patentino digitale: la Sicilia tra le regioni capofila

Il digitale non è solo infrastruttura. La Sicilia si distingue anche sul fronte dell’alfabetizzazione digitale, diventando una delle prime otto regioni italiane ad attivare il “patentino digitale”, il progetto di formazione promosso da Agcom e Ministero dell’Istruzione per gli studenti delle scuole secondarie.

Il programma – già operativo a Siracusa e Gela e in espansione in tutte le province – ha coinvolto migliaia di giovani, puntando su temi chiave come uso consapevole del web, contrasto alla disinformazione, gestione dei social, tutela dei dati personali e identità digitale.

“Con l’iniziativa del patentino digitale – ha sottolineato il presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria Giaconia – stiamo investendo sul futuro dei nostri giovani, offrendo loro strumenti concreti per navigare con consapevolezza nel mondo digitale. È un progetto che non riguarda solo la sicurezza online, ma la costruzione di una cittadinanza digitale matura, attiva e responsabile. Voglio ringraziare le scuole siciliane, con i loro dirigenti scolastici, che hanno aderito con entusiasmo e grande senso di responsabilità, contribuendo in modo decisivo al successo del programma. Un grazie particolare va anche all’Agcom per il costante supporto istituzionale e per aver creduto, insieme a noi, nella necessità di educare i ragazzi ad un uso critico e consapevole delle tecnologie. Il Corecom Sicilia continuerà a promuovere questa iniziativa con impegno e determinazione, convinti che l’educazione digitale sia una delle sfide più importanti del nostro tempo”.