Due agenti della polizia municipale di Bagheria sono stati aggrediti, minacciati e offesi in corso Umberto, mentre svolgevano il loro servizio. I due vigili urbani mentre stavano eseguendo alcuni controlli ed elevato multe per sosta irregolare sono stati raggiunti e aggrediti da un automobilista.

Entrambi gli agenti hanno riportato lesioni. La prognosi è di qualche giorno. L’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità, ma le successive indagini, grazie alle immagini di videosorveglianza, hanno permesso di identificarlo e denunciarlo.

L’amministrazione comunale ha espresso piena solidarietà e vicinanza ai due agenti coinvolti, elogiandone la professionalità e il senso del dovere dimostrati in una situazione di pericolo. “Episodi come questo sono intollerabili – dichiara il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli – La polizia municipale svolge un ruolo fondamentale per la sicurezza e il rispetto delle regole nella nostra città, e deve poter operare in un clima di tranquillità e sicurezza”.

“Esprimo la più ferma condanna per questo atto – dice la comandante della polizia municipale Francesca Annaro – che non resterà impunito. La violenza contro coloro che quotidianamente si impegnano al servizio della comunità suscita profondo sdegno e richiede una risposta decisa”.