Il Suap ha invitato le aziende a regolarizzarsi

Licenze a rischio per alcune agenzie funebri di Palermo. Il Suap ha inviato delle lettere invitando le aziende a mettersi in regola con la legislazione nazionale. Un atto risalente al 2020 e che prevede l’istituzione e la formazione di due profili professionali: direttore tecnico ed operatore funebre. Mentre alcune aziende hanno già completato tutta la procedura (come quelle accreditate con la Feniof), altre attendono ancora il rilascio dei certificati. Fatto per il quale chiedono un rinvio della scadenza dei termini agli uffici comunali. Il rischio è appunto quello di avere ritirata la licenza.

I corsi di formazione

All’interno del corso, dal costo di circa 300 euro a persona, il personale delle agenzie veniva formato per due categorie professionali. Come ricordato sopra , una era quella del direttore tecnico, chiamato dalla legge al possesso di determinati mezzi aziendali e a coordinare uno staff di quattro operatori funebri, detti anche necrofori. Fra le funzioni ricoperte da tale figura professionale, vi è anche la tanatoprassi, ovvero la cura e la vestizione del defunto. Inoltre, il ruolo del necroforo è anche di tipo previdenziale, visto che deve mettere in campo tutti gli accorgimenti necessari per scongiurare ipotesi di esplosioni della salme. Fatto già avvenuto in passato nelle strutture di Palermo.

Zimmatore (Feniof): “Noi in regola, ecco cosa è successo”

Una situazione che rende più chiara Eugenio Zimmatore, rappresentante della Feniof, sigla di aziende che ha recentemente concluso l’iter con il Suap. “Entro il 31 marzo, bisognava fare l’adeguamento ai requisiti chiesti dalla nuova normativa. Fra questi c’era un corso di formazione specifico, organizzato grazie ad un decreto dell’allora assessore Lagalla. Le nostre imprese hanno effettuato il corso presso gli enti accreditati, così come gli esami, ed hanno presentato le carte al Suap nei giorni scorsi. Altre sigle di categoria però hanno dichiarato alla stampa di avere avuto problemi relativamente agli attestati d’esame”.