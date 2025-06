Ha aggredito la compagna e ha dato fuoco all’abitazione in centro a Palermo. E’ successo a Palermo attorno alle due di notte. I vigili del fuoco sono intervenuti in vicolo Anna Li Guastelli che si trova nella zona di via Maqueda.

Qui un uomo avrebbe aggredito la compagna e poi avrebbe appiccato l’incendio. La donna è stata soccorsa dal personale del 118. Il rogo è divampato all’ultimo piano della palazzina.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato che indagano su quanto successo.