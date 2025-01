Tentata rapina violenta in via Roma a Palermo. Un uomo di 68 anni è stato bloccato la scorsa notte da un malvivente di circa 40 anni armato di spranga. Lo ha minacciato e ha cercato di farsi consegnare il portafoglio.

La vittima ha reagito e l’aggressore lo ha colpito alla testa con la spranga e poi è fuggito via. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Policlinico. Ha una ferita alla testa e si trova in osservazione. Non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire all’autore della tentata rapina e delle lesioni.