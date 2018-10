E’ in corso lo sgombero dell’edificio occupato dagli abusivi in via Savagnone a Palermo nel quartiere Noce. ad una settimana dall’aggressione dell’inviata di Striscia La Notizia, Stefania Petyx, questa mattina si sono presentati poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118 che hanno accerchiato la zona.

Visto il dispiegamento di forze le operazioni di sgombero si stanno svolgendo senza grosse tensioni,

Le 13 famiglie che hanno occupato e trasformato gli ex uffici della delegazione comunale di via Giuseppe Savagnone, alla Noce, in abitazioni stanno lasciando l’edificio.

Dopo l’episodio di violenza che ha coinvolto Stefania Petyx, l’inviata di “Striscia la notizia”, è stato intimato loro lo sgombero: hanno 24 ore per lasciare quell’edificio (di proprietà privata) e trovarsi un’altra sistemazione. Alcuni di loro sono iscritti, anche da 15 anni, nelle graduatorie per ottenere un alloggio popolare: “Orlando, Salvini, aiutateci voi. I nostri figli hanno diritto ad avere una casa. Regolarizzateci, siamo disposti anche a pagare qualcosa per restare qui”.