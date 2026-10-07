Caro carburanti, nuova mobilitazione venerdì degli agricoltori in provincia di Palermo. L’appuntamento sempre di mattina con un presidio nella zona del bivio Bolognetta, lungo le strade statali 121 e 189.

L’iniziativa è organizzata dalle organizzazioni Agrisat e Feder Ag, associazione che raggruppa agricoltori e movimenti consumatori e ha l’obiettivo di difendere il cibo sano e il lavoro del settore primario.

“La protesta nasce da una serie di criticità economiche e sociali che mettono a rischio la filiera agroalimentare e il potere d’acquisto dei cittadini – dice Franco Calderone presidente Agrisat – In cima il caro gasolio arrivato a livelli insostenibili, poi il crollo dei prezzi del grano e delle materie prime locali. A seguire il caro carrello della spesa unito alla perdita di qualità. Infine i margini strangolati per i produttori a fronte di prezzi elevati per i consumatori”.