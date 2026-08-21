L’amministrazione comunale accelera sulla riqualificazione delle infrastrutture viarie con un nuovo pacchetto di interventi. Prenderanno il via a settembre i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su via della Favorita, nel tratto compreso tra via Martin Luther King e viale Diana. Il cantiere si inserisce all’interno del dodicesimo contratto attuativo dell’accordo quadro per la manutenzione delle strade e delle aree pubbliche, con uno stanziamento complessivo di oltre 620 mila euro destinato all’ambito territoriale otto. Le opere estenderanno la loro portata anche su un altro tratto strategico per la mobilità urbana, coinvolgendo via Ammiraglio Rizzo tra via Ruggero Marturano e via Isaac Rabin.

Gli obiettivi dell’intervento

L’operazione punta a ripristinare il manto stradale e a incrementare gli standard di sicurezza lungo arterie caratterizzate da elevati flussi di traffico. L’assessore ai lavori pubblici Totò Orlando ha sottolineato la volontà di dare continuità operativa alla programmazione, concentrando le risorse finanziarie sulle tratte che presentano le maggiori criticità. Attraverso l’uso dei contratti attuativi si punta a snellire le procedure per garantire aperture di cantiere più rapide e distribuite in maniera capillare su diverse zone del territorio cittadino.

La nuova viabilità

L’ufficio traffico e mobilità ordinaria ha già predisposto la regolamentazione della circolazione per consentire lo svolgimento delle attività operative, garantendo comunque la continuità dei servizi essenziali. A partire dai primi giorni di settembre e per una durata stimata di quarantacinque giorni, sulla carreggiata saranno introdotte limitazioni temporanee. I provvedimenti prevedono il divieto di sosta permanente su entrambi i lati con rimozione coatta e la chiusura parziale al transito veicolare per tratti funzionali durante le fasi di scarifica e asfaltatura. Il flusso delle vetture verrà gestito tramite impianti semaforici temporanei o movieri messi a disposizione dall’impresa esecutrice.

Tutele per pedoni e bus

I marciapiedi interessati dalle lavorazioni subiranno una chiusura temporanea con la contestuale creazione di percorsi pedonali protetti per garantire la sicurezza dei passanti lungo il perimetro delle aree di cantiere. Nessuna variazione è prevista invece per il trasporto pubblico locale: i mezzi di linea continueranno a circolare regolarmente per l’intera durata dei lavori, così da limitare i disagi per i pendolari. La conclusione complessiva degli interventi è programmata entro la metà del mese di ottobre.