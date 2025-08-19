Quaranta equipaggi si contendono la vittoria

Il golfo di Mondello oggi ha fatto da sfondo alla partenza della ventesima edizione della Palermo-Montecarlo, una delle regate d’altura più prestigiose del Mediterraneo. Tre colpi di cannone della nave Palinuro della Marina Militare Italiana, hanno dato il via a mezzogiorno in punto alla competizione. Quaranta imbarcazioni provenienti da nove nazioni hanno spiegato le vele verso il Principato di Monaco, pronte ad affrontare oltre 500 miglia di navigazione tra scenari incantevoli e sfide tecniche e di resistenza di alto livello.

Un mare di emozioni

Mondello ha accolto equipaggi nazionali e internazionali, nonché tanti appassionati dello sport nautico in un’atmosfera piena di energia, resa ancora piu’ suggestiva dalla presenza della nave Palinuro, il brigantino della Marina Militare Italiana, che ha stazionato nella rada di fronte al Circolo della Vela di Mondello.

I protagonisti

Tra i protagonisti il Maxi 100 Black Jack dello Yacht Club de Monaco, detentore dell’attuale record della traversata e il VO65 Sisi austriaco, protagonista di regate oceaniche. Da segnalare anche il TP52 Blue Moon Arkas turco, il Grand Soleil 52 Black Pekoe III italiano e il Mini-Maxi 69 francese Intuition. Fra gli equipaggi italiani il palermitano Gaetano Figlia di Granara guida l’ICE 52 No Regret insieme ai figli Federico e Riccardo, mentre il Circolo della Vela Sicilia schiera un Farr 45 con un equipaggio di 12 uomini il Sagola–Lauria.

La regata anche virtuale

Una novità di quest’anno è la versione digitale della Palermo – Montecarlo fruibile sulla piattaforma virtual Regatta, che consente agli appassionati una partecipazione virtuale, replicando le condizioni meteo e le strategie sportive barche reali. Migliaia di iscritti si sfideranno online, rendendo la Palermo-Montecarlo un evento ancora più inclusivo.

Il meteo

Il vento di Levante a 10-12 nodi ha caratterizzato la partenza, facendo prevedere una traversata veloce. Le previsioni indicano aria portante da sud lungo la Sardegna e raffiche da ovest superata la Corsica. In breve, ci sono le condizioni ideali una regata spettacolare. La Palermo-Montecarlo è un tributo alla bellezza del Mediterraneo, alla vela e anche alle potenzialità della Sicilia di essere protagonista anche in questo settore. I protagonisti solcano il mare col sogno comune di arrivare a Montecarlo vivendo un’avventura indimenticabile.

La Gallery

Ecco una galleria delle immagini piu’ belle che abbiamo raccolto per voi.