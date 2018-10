Intervento di polizia e vigili del fuoco

Un albero pericolante è caduto in via Oreto a Palermo, ha colpito un uomo che è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Civico.

La grossa pianta è finita su un’auto parcheggiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia. A causa del forte vento decine gli interventi dei pompieri a Palermo per alberi pericolanti, cornicioni e insegne pericolanti nel capoluogo e in provincia.

Un albero è caduto in via Brigata Verona a Palermo. Ha colpito una vettura e due passanti che sono rimasti feriti in modo leggero.

I due passanti sono stati medicati dai sanitari del 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.