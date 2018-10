Padre e figlia uniti nella stessa sorte. Questa giornata di maltempo i due non la dimenticheranno facilmente. La figlia ha avuto danneggiato da un albero caduto la vettura in via Altofonte a Palermo.

Ha chiamato in soccorso il padre visto che l’auto non poteva muoversi e bisognava attendere la perizia dei vigili urbani che oggi hanno dovuto fare i salti mortali per le tante richieste di constatazione danni da parte dei cittadini.

Poco dopo è arrivato il padre. Dopo pochi minuti un altro albero è crollato sulla vettura dell’uomo che in un sol colpo ha visto le due vetture della famiglia danneggiate dagli alberi crollati.