Decine e decine gli interventi dei vigili del fuoco per gli alberi caduti a causa dello scirocco. Alberi sono caduti in diverse parti della città.

Pericolo in corso Tukory dove un tronco ha colpito e ferito un passante che è stato medicato dai sanitari del 118.

Alberi caduti anche in via Isonzo, in via LA Franca e in via Mauro Ciaula, non distante da da via Santissima Mediatrice.

Altri alberi sono caduti alla Favorita, in viale Michelangelo e in via Parlatore.