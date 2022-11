MALTEMPO

Un grosso pino è caduto questa notte in via Don Orione a Palermo a causa del maltempo. E’ successo la scorsa notte. L’albero dall’alto fusto si è abbattuto sul cancello, distruggendolo, e ha sfiorato alcune macchine. Per la rimozione dell’albero, finito sul marciapiede, sono intervenuti questa mattina i vigili del fuoco. “Per fortuna è successo in piena notte – ha detto un residente – altrimenti sarebbe stata una tragedia visto il punto in cui è precipitato l’albero”.

MALTEMPO IN SICILIA

Il Meteo in Sicilia denuncia condizioni da allerta per tutta la giornata di domenica, con temperature in ulteriore discesa. Segue un lunedì di piogge sporadiche e occasionali, nuvolosità e soprattutto forte vento iniziato da domenica ma si tratta della coda della perturbazione che comincia ad allontanarsi.

Un vortice porterà via il maltempo progressivamente e da martedì’ tornerà il sole anche sulla Sicilia dopo essere ricomparso nel resto del paese a partire dal centro. Le temperature, però, anche se torneranno a risalire, resteranno più vicine alla media autunnale. E’ finito, insomma, quel prolungamento d’estate che aveva caratterizzato il mese di ottobre.

Solo le previsioni comunicate dal sito iLMeteo.it per l’Italia per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno.

DOMENICA 6 NOVEMBRE

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite di giorno, freddo di notte.

Centro: Un vortice abbandona le regioni provocando tuttavia ancora piogge sulle regioni adriatiche, ma solo al mattino. Cielo sereno altrove.

Sud: Un vortice in allontanamento dall’Italia condiziona ancora il tempo su Puglia, Appennini e Sicilia centro-settentrionale. Sole altrove.

LUNEDI’ 7 NOVEMBRE

Nord: Regime di alta pressione per cui la giornata sarà soleggiata salvo più nubi soltanto sul Friuli Venezia Giulia. Freddo di notte.

Centro: L’alta pressione domina le regioni. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso soltanto su Sardegna e Toscana e più sereno altrove.

Sud: La pressione aumenta e soffiano venti settentrionali. La giornata trascorrerà con nubi sparse e qualche pioggia sulla Sicilia tirrenica.

MARTEDI’ 8 NOVEMBRE

Nord: La pressione torna a diminuire per cui la giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o coperto al Nordovest, ma ancora asciutto.

Centro: Un campo di alta pressione protegge le nostre regioni per cui la giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso soltanto in Toscana.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Clima mite di giorno. Venti deboli.