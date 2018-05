Traffico bloccato in viale Lazio a Palermo per il crollo di un albero che è finito nella carreggiata. Per liberare la strada stanno intervenendo i vigili del fuoco e gli operai comunali.

Per gestire il traffico sono intervenute le squadre della polizia municipale. Nella zona anche le volanti della polizia di Stato e le auto della Forestale.