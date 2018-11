Automobilisti rimasti intrappolati in corso Re Ruggero sono stati salvati dai vigili del fuoco. Un forte temporale ha provocato disagi alla circolazione.

Decine le telefonate alla sala operativa del comando provinciale che hanno mandato nella zona il mezzo anfibio per liberare le auto rimaste bloccati dopo che la strada si è trasformata in un fiume in piena.

Allagamenti anche nella zona di via Imera e nella zona di via Messina Marine.