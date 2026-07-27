Sono costretti a dormire nei campi. Hanno creato una rete di telecamere e di allarmi per controllare i raccolti e cercare di prevenire i furti. Hanno una chat che segnalano la presenza di persone sospette aggirarsi tra le loro piante.

Sono i coltivatori di mango nella zona di Balestrate, piccolo centro in provincia di Palermo dove diversi ettari di terreno sono stati convertiti nella coltivazione del gustoso frutto tropicale. Purtroppo questo è periodo di maturazione e raccolta del frutto.

Non lo sanno solo loro, ma anche i ladri che in questi giorni hanno tentato di mettere a segno dei colpi che rischiano di mandare in fumo il raccolto.

“Ringraziamo le forze dell’ordine i carabinieri che ogni giorno danno il 100% per presidiare un territorio così vasto. Purtroppo – dicono dalla cooperativa Terre delle Balestrate – il fenomeno dei furto ha assunto proporzioni troppo grandi e servono interventi straordinari, per questo facciamo appello alla politica e alle istituzioni affinché intervengano con misure che possano favorire la sicurezza e possano alleggerire i costi a carico delle aziende, per tutelare questo settore che sta creando tante nuove opportunità di lavoro nell’isola”.