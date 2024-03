Stazione dei carabinieri in via Sant’Anna, a poco passi dal centro storico, e nuove telecamere. Questa la ricetta del sindaco Monteleone per una Carini più sicura. Il primo cittadino lancia però anche un appello al ministro dell’Interno: “Per la sicurezza dei miei concittadini servono più carabinieri”. Lo scorso weekend nel Comune sono avvenuti diversi spiacevoli eventi: un’attività commerciale in centro ha subito un furto e un anziano è stato aggredito da un gruppo di ragazzini.

Il trasferimento dei militari dalla zona industriale a via Sant’Anna.

“La stazione dei carabinieri di Carini- spiega il sindaco Giovì Monteleone – fino a pochi giorni fa con sede in via Luigi Sturzo si è trasferita temporaneamente all’interno dell’ex tribunale dove ha sede anche il comando di polizia municipale. La presenza dei militari in paese, in una zona poco distante dal centro, però da sola non basta a contrastare furti, atti vandali e violenze, servono più controlli e per fare più controlli servono più uomini e donne delle forze dell’ordine sul territorio, un territorio sempre più popoloso”. Secondo il primo cittadino dunque i carabinieri sarebbero sottodimensionati. “Nonostante questo – dice ancora il primo cittadino – hanno ottenuto risultati importanti riuscendo sempre a identificare gli autori dei furti e non smetterò mai di ringraziarli per quello che fanno”.

L’amministrazione implementerà la videosorveglianza.

“Abbiamo avuto un finanziamento del ministero dell’Interno di circa 120mila euro e – spiega il comandante della polizia municipale Marco Venuti – abbiamo già appaltato la gara per l’acquisto e l’installazione delle telecamere e per la gestione del servizio. Aspettiamo soltanto il decreto finale del Ministero per procedere all’installazione e all’accensione dell’impianto”. Si tratta di 35 telecamere che, al fine di garantire l’ordine pubblico, saranno dislocate su tutto il territorio. A queste si aggiungono altre 100 telecamere, già in dotazione alla polizia municipale, acquistate grazie a sponsor privati una decina di anni fa, oltre all’impianto della zona industriale, acquistato dall’Irsap, che a breve sarà consegnato alla polizia municipale del Comune di Carini.