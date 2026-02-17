E’ allerta meteo per 4 giorni consecutivi sulla città di Palermo e nel territorio limitrofo. La Protezione civile comunale ha emanato un allerta forti raffiche di vento per la giornata di oggi martedì 17 febbraio e per i giorni 18, 19 e 20 febbraio, dunque fino a venerdì.

L’allerta legato alle previsioni

“Viste le previsioni meteo (relative al rischio legato alle forti raffiche di vento) per i giorni 17, 18 19 e 20 febbraio 2026 e i potenziali eventi che potrebbero interessare il territorio comunale e considerato che a causa delle previste forti raffiche di vento, può determinarsi pericolo di caduta di rami e alberi, con conseguenti rischi per la popolazione, la Protezione civile ha diramato sui propri canali social e Telegram un Avviso alla cittadinanza.

Misure prudenziali da adottare

La Protezione civile inviata ad adottare ogni opportuna cautela per ridurre i relativi rischi.

In particolare i consigli rilasciati dalla protezione civile sono di ⁠evitare le zone alberate dei parcheggi pubblici e dei viali; ⁠transitare con prudenza e attenzione lungo le strade e aree pubbliche in cui sono presenti cartelloni pubblicitari o edifici pericolanti; ⁠evitare di guidare monopattini, motocicli e biciclette; ⁠guidare con prudenza; ⁠evitare di uscire se non in caso di reale necessità e di evitare di fermarsi vicino ad alberi, cartelloni o edifici e murature fatiscenti.

In città in ncorso la rimozione dei pali pericolanti

Intanto in città gli operatori della Direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche di AMG Energia sono impegnati negli interventi di rimozione di pali caduti o danneggiati a causa delle forti raffiche di vento che stanno colpendo la città. Gli interventi effettuati in urgenza hanno determinato una modifica delle attività programmate, per attivare, a tutela della pubblica incolumità, tutte le procedure utili, in raccordo con il Comune proprietario delle infrastrutture di illuminazione, per il controllo e la messa in sicurezza del patrimonio comunale.

Le squadre della società hanno effettuato interventi di rimozione di pali in via Migliaccio (zona via Campolo), in via Santa Maria Mazzarello (zona Perpignano), in via Rosario Nicoletti, in piazza Marina di Sferracavallo. In via Dogali, invece, è stato dismesso un centro luminoso pericolante. I pali rimossi appartengono ad impianti che hanno di gran lunga superato il termine della vita tecnica utile, che, in base a letteratura tecnica e normativa vigente, è di trent’anni, e presentano normali fenomeni di deterioramento legati all’età.

AMG Energia raccomanda di segnalare qualsiasi criticità tempestivamente al numero verde 800136136.