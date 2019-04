Indagini dei carabinieri della compagnia di Partinico

Scoperto un falso invalido dai carabinieri di Palermo. I militari del comando provinciale di Palermo hanno notificato l’avviso conclusione delle indagini preliminari e avviso di garanzia ad un allevatore di 60 anni F.F. accusato di truffa aggravata nel partinicese.

Secondo le indagini dei militari l’uomo per 12 anni avrebbe percepito la pensione di invalidità e l’accompagnamento senza averne diritto.

Per 12 anni avrebbe percepito la pensione dell’Inps arrecando un danno di 85 mila euro alle casse dell’ente. Secondo le indagini l’allevatore avrebbe simulato la malattia (inabilità lavorativa e necessità di assistenza continua per infermità di natura psichiatrica, diabete, cardiopatia, poliartropatia, broncopatia, incontinenza urinaria e neoplasia al pancreas) in occasione delle visite effettuate dai sanitari della commissione medica per il riconoscimento dell’invalidità civile e, al fine di trarre in inganno dapprima i periti medici psichiatri nominati dal giudice e conseguentemente il giudice medesimo nell’ambito del procedimento civile presso la corte di appello di Palermo.

Nonostante l’invalidità l’uomo continuava a svolgere l’attività nella propria azienda agricola, lavori di fatica, tra i quali la coltivazione e la conduzione della stalla, guidando l’autovettura e camminando autonomamente.

Le indagini si concludevano con il sequestro, presso gli uffici dell’Inps di Palermo e della posta, dei ratei di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento percepiti dal 60enne, fino alla data di sospensione o revoca degli stessi, in ottemperanza a quanto disposto dall’autorità giudiziaria.