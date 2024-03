Il dirigente scolastico vieta la partecipazione al precetto pasquale per gli alunni. Il parroco celebra lo stesso la liturgia. Le mamme si ribellano e non portano i figli a scuola, ma in chiesa.

E’ successo ad Altavilla Milicia al centro in questi mesi della vicenda del delitto di una donna e dei due figli durante un esorcismo a cui avrebbero parte una copia di coniugi fanatici religiosi.

Il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo ha deciso di non far partecipare gli alunni al tradizionale precetto pasquale che si celebra nel santuario della Madonna delle Milicia. Il parroco nonostante il no del dirigente ha celebrato lo stesso la messa.

“Prendendo atto che l’istituto comprensivo monsignor Gagliano di Altavilla Milicia, non ha scelto di partecipare all’annuale e tradizionale celebrazione del precetto pasquale, – dicono dal santuario – il parroco e la comunità parrocchiale celebreranno comunque la santa messa per la comunità scolastica. Coloro che lo desiderano potranno partecipare oggi alle 10.30”.

E così le mamme questa mattina non hanno portato i figli a scuola e li hanno accompagnati in chiesa. “E’ la risposta di Altavilla Milicia a quanto successo a Pioltello – dice un genitore di un alunno – il precetto pasquale qui da sempre. Gli scolari dell’istituto comprensivo, che oltretutto è intitolato a monsignor Melchiorre Gagliano, partecipano alla messa del precetto pasquale.

Quest’anno il dirigente scolastico non ha autorizzato gli insegnanti a portare, come si fa da sempre, i bambini alla funzione religione. Dopo che il rettore della basilica nonostante il diniego del dirigente ha comunicato che avrebbe tenuto comunque la funzione all’orario stabilito, i genitori si sono organizzati facendo disertare la scuola ai loro figli per portarli in chiesa”.

Alla celebrazione ha preso parte anche il sindaco Pino Virga che ha voluto partecipare alla funzione religiosa facendo gli auguri di una Santa Pasqua, agli alunni e agli insegnanti che hanno preso parte alla celebrazione.