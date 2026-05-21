La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sbarca di nuovo a sorpresa in Sicilia e si presenta a Niscemi per constatare con mano la situazione nel territorio della frana.

Terza visita a Niscemi della Meloni

E’ la terza volta che la presidente del Consiglio si presenta personalmente “La ragione per la quale noi abbiamo voluto, sempre con tempi che sono al cardiopalma nella nostra quotidianità, venire qui per la terza volta in meno di quattro mesi è che chiaramente ci siamo dati come obiettivo quello di confrontarci con l’amministrazione e con la città ogni volta che ci sono dei passaggi importanti che vengono portati avanti” ha spiegato Giorgia Meloni, nel corso della riunione operativa al municipio di Niscemi.

150 milioni domani in Consiglio dei Ministri

“Domani – ha spiegato – abbiamo un altro Consiglio dei ministri” in cui “vorremmo licenziare due programmi, ciascuno del valore di 75 milioni, per un totale quindi di 150: il primo programma riguarda la messa in sicurezza del territorio, il secondo riguarda gli indennizzi ai proprietari di case”.

“Il secondo programma che il governo vuole licenziare domani” in Consiglio dei ministri “serve a riconoscere i contributi ai proprietari di immobili che sono crollati o che sono stati sgomberati e dichiarati inagibili e non possono essere ristrutturati o ricostruiti”.

I fondi “possono essere utilizzati – ha precisato – per comprare una casa già esistente, acquistare un’area edificabile e realizzare una nuova abitazione in zona idonea a Niscemi o nei comuni limitrofi, ristrutturare e rendere abitabili ulteriori immobili che sono già nelle disponibilità di chi ha diritto al contributo”.

Risposte rapide

“Qui stiamo cercando di accelerare le risposte. Chiaramente il nostro lavoro non finisce oggi però stiamo cercando di dimostrare che in meno di quattro mesi stavolta abbiamo fatto quello che in altri tempi non è stato fatto in più di sette anni. Quindi le cose possono cambiare, non siamo eternamente destinati a rivivere gli errori del passato. Non c’è niente che dobbiamo dare per scontato”.

“C’è ancora molto lavoro da fare per mettere in sicurezza il territorio, per fare quello che è possibile per scongiurare che quello che è accaduto possa ripetersi e per far ripartire questo territorio, metterlo nelle condizioni di guardare avanti e di archiviare, per quanto possibile, la pagina della frana”, ha concluso.

Savarino: “Meloni conferma l’attenzione all’intera Sicilia”

“La visita della Premier Giorgia Meloni a Niscemi, la terza in pochi mesi, conferma ancora una volta l’attenzione concreta del Governo nazionale verso il territorio e l’intera Sicilia, che non viene lasciata sola. Le risorse che saranno approvate domani dal Consiglio dei ministri – 75 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e 75 milioni per gli indennizzi ai proprietari delle abitazioni colpite – insieme a quelle già previste dal Governo regionale, rappresentano un sostegno importante per consentire alla comunità di ripartire e tornare gradualmente alla normalità”, dichiara l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino.

“È fondamentale che, accanto agli interventi economici, si continui a operare con rapidità ed efficacia per garantire sicurezza, assistenza alle famiglie coinvolte e il pieno ritorno alle normali condizioni di vita. In questi mesi è stato portato avanti un lavoro importante, con un confronto costante tra Governo nazionale, Regione ed enti locali, che ha consentito di accelerare procedure e interventi, dando risposte concrete in tempi rapidi ai cittadini colpiti. La presenza costante della nostra premier Meloni – conclude l’assessore Savarino – dimostra la volontà di seguire da vicino ogni fase di questo percorso, dando risposte concrete e tempestive ai territori colpiti e senza lasciare soli cittadini e amministratori locali”.