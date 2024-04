E' successo nella scuola Cirincione a Bagheria

Scattato l’allarme questa mattina nella scuola direzione didattica Giuseppe Cirincione a Bagheria (Palermo). Alcuni bambini di una stessa classe hanno accusato senso di vomito e arrossamenti cutanei. Il personale della scuola ha chiesto l’intervento dei sanitari del 118 che sono arrivati con i medici e gli infermieri. Nel frattempo erano stati allertati anche i pronto soccorso pediatrici del capoluogo.

“Per fortuna – spiegano i sanitari – non era nulla di grave. In effetti otto alunni presentavano arrossamenti cutanei. Avevano partecipato ad un laboratorio e tutti hanno detto che hanno toccato un vecchio libro. Forse degli acari. Sta di fatto che abbiamo dato le prime cure e poi sono stati affidati ai genitori. E’ servita come esercitazione”. Una mattinata movimentata nell’istituto in via Diego D’Amico.

“Secondo la prima telefonata fatta al 118 gli alunni che accusavano malesseri erano 40 – dice il sindaco Filippo Tripoli – Per questo è scattato il protocollo che prevede l’allerta dei pronto soccorso. Poi la seconda telefonata con il medico del 118 i casi erano limitati a meno di 10.

I bimbi sono stati isolati dal resto della classe. Non hanno avuto più alcun sintomo e sono stati affidati ai genitori non prima di chiedere se volessero portare i loro figli all’ospedale”. Un alunno è stato portato dal pediatra che gli ha prescritto un antistaminico.