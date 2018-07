Un’ambulanza del 118 è rimasta bloccata per lunghissimi minuti a Palermo tra via Trabia e piazza Borgese. I sanitari del 118 in soccorso hanno dovuto aspettare diversi minuti per cercare di liberare il mezzo.

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per consentire al mezzo di proseguire negli interventi di soccorso.

Sono in corso verifiche per stabilire se l’automobilista sia responsabile di interruzione di pubblico servizio.