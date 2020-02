Molti atleti e appassionati malati di cirrosi

Una fiala dell’ormone della crescita utilizzato non solo per potenziare le prestazioni atletiche, ma anche per il doping estetico, costa anche 400 euro.

I carabinieri del Nas dopo lunghe indagini hanno messo fine ad un giro d’affari di 300 mila euro l’anno.

Secondo quanto accertato dai carabinieri atleti, ma anche ragazzi e ragazze si rivolgevano a Cesare Monte, 38 anni, istruttore di body building a Gaspare Aiello, 32 anni, Filippo Masucci, 51 anni e Francesco Di Rosalia. Tra loro personal trainer, titolari di palestra e di un negozio in via Zappalà a Palermo.

Gli atleti e gli appassionati per potenziare le prestazioni e scolpire i corpi facevano uso anche di medicinali veterinari, utilizzati per curare gli animali tra cui cani e cavalli.

“Farmaci acquista anche on line e in mercati esteri che sono molto pericolosi. Creano danni serissimi alla salute in chi li assume – afferma Vincenzo Maresca, comandante del gruppo tutela per la salute di Napoli – Sono stati accertati numerosi casi di cirrosi epatica e tumore al fegato dopo aver assunto questi medicinali. Gli stessi indagati consigliavano e fornivano ulteriori farmaci per cercare di contenere i danni provocati a fegato e reni”.

Nel corso delle indagini hanno accertato che tantissimi giovani si rivolgevano, grazie al passa parola, agli istruttori e titolari di negozi e di palestre per assumere farmaci anabolizzanti solo per avere dei fisici tonici in spiaggia. Peccato che questo comporti soprattutto negli uomini disfunzioni agli organi sessuali. Le indagini si sono avvalse di intercettazioni ambientali e telefoniche.

Tutto è iniziato dopo la gara di granfondo Baronessa di Carini il 29 maggio del 2016. Il primo arrivato, un atleta indagato nell’inchiesta, fu trovato positivo ai test. Dal computer e attraverso i tabulati telefonici i militari risalirono ai quattro uomini finiti oggi ai domiciliari.

Tra le gare dove sono stati trovati atleti dopati, come si legge nell’ordinanza del gip Marco Gaeta, i campionati siciliani di body building disputati a Catania il 10 giugno del 2018, il Panatta Cup che si è svolto a Rimini dal 1 al 3 giugno del 2018, il “Bikini fitness over 35” che si è svolto a Catania il 10 giugno del 2018.