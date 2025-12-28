Secondo voi sarà l’istituzione della,quarta zona rossa a fermare i malintenzionati che escono da casa armati e pronti a sparare, infischiandosene delle conseguenze che causano e i problemi cui vanno incontro?
Palermo sta avendo i problemi che le grandi città hanno già da anni.
Basta arrivare a Milano o a Torino per rendersene conto
Noi non siamo né Milano né Torino e potremmo evitare di diventarlo.
Peraltro una città che mostra un biglietto da visita con 4 zone rosse perderà anche credibilità da parte dei tanti turisti che frequentano o vorranno frequentarla.
I problemi sono molteplici a partire dalla denuncia che il sindacato più rappresentativo degli operatori della polizia manifesta in un comunicato.
Mancanza di personale, turni massacranti e addirittura straordinari non pagati dal 2024.
Le zone rosse eviteranno le vetrine spaccate? Le aggressioni a coloro che passeggiano fuori dalle zone segnate? Non credo.
Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.
Commenta con Facebook