Secondo voi sarà l’istituzione della,quarta zona rossa a fermare i malintenzionati che escono da casa armati e pronti a sparare, infischiandosene delle conseguenze che causano e i problemi cui vanno incontro?

Palermo sta avendo i problemi che le grandi città hanno già da anni.

Basta arrivare a Milano o a Torino per rendersene conto

Noi non siamo né Milano né Torino e potremmo evitare di diventarlo.

Peraltro una città che mostra un biglietto da visita con 4 zone rosse perderà anche credibilità da parte dei tanti turisti che frequentano o vorranno frequentarla.

I problemi sono molteplici a partire dalla denuncia che il sindacato più rappresentativo degli operatori della polizia manifesta in un comunicato.

Mancanza di personale, turni massacranti e addirittura straordinari non pagati dal 2024.

Le zone rosse eviteranno le vetrine spaccate? Le aggressioni a coloro che passeggiano fuori dalle zone segnate? Non credo.



