Tappe a Palermo e Catania

Dopo un 2023 straordinario che l’ha vista dominare le classifiche musicali confermandosi la regina del pop, Annalisa continua anche per la prossima estate i suoi appuntamenti live con “Tutti nel vortice outdoor”.

In Sicilia, con il concerto in programma il 26 luglio alla Villa Bellini di Catania, sarà tra i protagonisti della rassegna ‘Sotto il vulcano fest’ 2024 (direzione artistica di Nuccio La Ferlita) organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Catania e Summer Fest Catania.

Annalisa sarà anche a Palermo, il 27 luglio ai Cantieri Culturali alla Zisa, tra gli artisti in cartellone al ‘Dream pop fest Palermo’, organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Palermo e Gomad Concerti.

Dove acquistare i biglietti

Le prevendite sono disponibili su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket ciaotickets) e nei circuiti e punti vendita abituali.

Il tour

Il tour di Annalisa (organizzato e prodotto da Friends & Partners) è iniziato con il concerto evento del Forum di Assago di novembre e prosegue con TUTTI NEL VORTICE PALASPORT che, in partenza ad aprile 2024, toccherà le principali città italiane, e il suo primo live all’Arena di Verona previsto per il 14 maggio (evento di apertura del Festival Venerazioni – Arte al Femminile 2024). Gli appuntamenti live della cantautrice continuano anche in estate con “TUTTI NEL VORTICE OUTODOOR” , una serie di concerti in festival prestigiosi.

Annalisa a Sanremo

Annalisa annuncia le date estive del tour in concomitanza con la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Sinceramente”.

“Sinceramente” sarà contenuto nella nuova versione dell’album “E poi siamo finiti nel vortice” disponibile dal 9 febbraio e in già in preorder https://annalisa.lnk.to/sinceramente_epsfnv.

“In questa canzone c’è una donna forte che rivendica il suo diritto di essere libera”. – racconta Annalisa – “Libera di prendersi sul serio e di essere anche leggera, di essere ambiziosa, di esprimersi, piangere, ironizzare, lamentarsi, gioire, senza essere giudicata, anzi, compresa e rispettata” Libera di essere. Penso che la libertà sia la più grande dichiarazione d’amore possibile. Perché, se sono libera, sono “sinceramente” tua”.

Nella sera di venerdì dedicata alle cover Annalisa si esibirà in “Sweet Dreams (are made of this) degli Eurythmics e sarà accompagnata dalla Rappresentante di lista e dal Coro Artemia.

Annalisa regina del pop

Il 2023 è stato travolto dal vortice Annalisa! La cantautrice ha dominato tutte le classifiche musicali confermandosi la regina del pop. Annalisa solo nel 2023 ha superato oltre 1 milione e 300 mila copie certificate arrivando così negli anni a ottenere 34 Dischi di Platino e 14 Oro.

Con il suo ultimo album “E poi siamo finiti nel vortice” si è affermata come unica donna costantemente presente per 10 settimane nella Top 10 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. Inserita nella classifica di Forbes Italia tra le 100 donne italiane di successo, è tra le donne più ascoltate in Italia su Spotify, è stata la prima donna al n.1 della classifica con un singolo da tre anni, ma è anche l’unica donna solista ad essere presente con un singolo nella classifica Fimi/Gfk da più di anno e l’unica donna solista nella Top10 dei singoli più ascoltati dell’anno (Fimi/Gfk).

La classifica ufficiale di TikTok del 2023 la vede protagonista assoluta. Le sue “Mon amour” e “Bellissima” sono rispettivamente al primo e il secondo posto tra i brani più utilizzati dagli utenti nel corso dell’anno. E non solo, le sue hit “Euforia” “Bellissima”, “Mon Amour” e “Ragazza Sola”, oltre ad essere stati in cima alle classifiche, l’hanno portata 8 volte in cima all’airplay radiofonico dove risulta la l’artista più passata. “Mon Amour” è anche il video musicale femminile più visto nel 2023.