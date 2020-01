In azione due giovani a volto scoperto

Un anziano di 78 anni è stato rapinato in casa in Piano Maglio ad Altofonte (Pa) da due giovani. La vittima è stata legata ad una sedia. I due giovani a volto scoperto hanno portato via alcuni oggetti in argento e soldi.

Il pensionato dopo che è stato liberato dai carabinieri è stato portato al pronto soccorso. Le sue condizioni sono gravi. Le indagini sono condotte dalla compagnia di Monreale.

Sempre ad Altofonte ci sarebbe stati dei furti in alcuni garage in via Belgio,