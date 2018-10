Indaga la polizia

Preso di mira di nuovo il cantiere della ditta Sikelia che sta realizzando importanti opere di restyling all’ospedale Policlinico di Palermo.

Gli operai questa mattina hanno trovato la recinzione del cantiere divelta e i lavori quasi conclusi in un piano cantinato pesantemente danneggiati. Nelle notti tra sabato e domenica i ladri hanno portato via le tubazioni di rame. L’azienda sta quantificando il danno.

E’ stata presentata denuncia alla polizia. Fino adesso sono stati cinque le denunce presentate dall’azienda per altrettanti episodi. A febbraio qualcuno hanno dato fuoco a due furgoni e distrutto alcuni vetri della zona del cantiere edile; poi hanno portato via alcune attrezzature.

A gennaio dello scorso anno qualcuno ha tagliato i cavi in rame della nuova Rianimazione. Il 10 maggio, nel cantiere di via Messina Marine per il collettore fognario (appalto da 15 milioni) è stato appiccato il fuoco ad alcuni tubi causando danni per 20 mila euro.

Due giorni prima un altro raid al reparto di Oculistica già in consegna: gli estintori sono stati svuotati, un vetro è stato sfondato, il padiglione è stato allagato Infine è stata spaccata con una punta in ceramica la facciata in vetro del reparto.