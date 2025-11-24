Disagi in vista sull’autostrada Palermo Catania. Erano stati chiusi quelli per le barriere nella zona di Bagheria che spunta un secondo restringimento tra Casteldaccia e Palermo.

Sono ripresi oggi e termineranno il prossimo 20 dicembre i lavori ai giunti di dilatazione e alla pavimentazione dei viadotti Cubo e Perriera, lungo l’autostrada A19 in direzione Catania.

Per garantire la continuità della circolazione durante il periodo delle lavorazioni, Anas ha istituito un temporaneo doppio senso di marcia fra i km 9,350 e 10,100 della carreggiata in direzione Palermo.

“Per tutta la giornata di oggi le squadre Anas hanno tenuto sotto osservazione la situazione traffico – dicono dall’ente delle strade – e non è emersa alcuna criticità, nemmeno negli orari di maggiore affluenza di veicoli”.