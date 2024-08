Un’estate di festival, musica e cultura in ogni angolo della Sicilia. Anche questo weekend regala numerose attività in programma, animando i borghi, le città e i paesi siciliani con musica e spettacoli. Dai festival che valorizzano la poesia e l’arte, come il “Festival comet della poesia” a Petralia Soprana, alle celebrazioni musicali e sportive di San Mauro Castelverde, l’offerta è ricca e variegata. Non mancano appuntamenti di respiro internazionale, come il festival alla Valle dei Templi, dove venti artisti di fama internazionale si esibiranno in un contesto straordinario. Per gli amanti dell’artigianato, il “Festival Artieri” a Marzamemi, rappresenta il mercato creativo più grande del sud Italia.

“Monreale is sushine”

Monreale, gioiello della provincia di Palermo, si prepara a vivere un’estate indimenticabile con il cartellone di eventi “Monreale is Sunshine”, che si svolgerà dal 19 luglio al 4 ottobre. Un programma ricco e variegato, pensato per coinvolgere residenti e turisti in un viaggio tra cultura, musica, tradizioni locali e sport.

L’evento di apertura sarà il “Festival Organistico” presso l’Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale, un’occasione unica per apprezzare la musica sacra in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia. Ma non è tutto: il cartellone propone anche messe e processioni che celebrano le tradizioni religiose locali, insieme a spettacoli di cabaret e tributi musicali che promettono di divertire il pubblico.

Tra i nomi di spicco che calcheranno il palco di Monreale, i Matia Bazar si esibiranno il 19 agosto, portando sul palco le loro melodie intramontabili. Il 25 agosto sarà la volta di Stefano Piazza con “Vucciria in Piazza”, mentre il 8 settembre il divertimento sarà assicurato con Lo Zoo di 105, pronto a far ballare e cantare tutti.

Non mancheranno eventi sportivi, con tornei di calcio junior e pallavolo che coinvolgeranno i giovani atleti del territorio. Per gli amanti dell’avventura, una caccia al tesoro stimolerà la curiosità e il senso di esplorazione tra le bellezze storiche e artistiche della città.

Un momento clou del festival sarà la “Murriali Food Feast”, che si terrà dal 27 al 29 settembre, un’opportunità imperdibile per gustare le prelibatezze culinarie locali in un’atmosfera festosa e conviviale.

“Festival Comet Poesia”, Petralia Soprana

Mercoledì 7 agosto, Petralia Soprana dà il via all’ottava edizione del “Festival Comet Poesia”, un evento che promette di unire poesia, cultura e natura in un abbraccio unico. Sotto il tema-concept “Farmacia Poetica della Restanza”, il festival si svolgerà fino al 10 agosto, offrendo un ricco programma di iniziative pensate per valorizzare la bellezza dei paesaggi e delle tradizioni locali.

Ideato e diretto dal poeta Agostino Messineo Alfiere, il festival è organizzato dall’Associazione Cittadinanza Attiva Petralia Soprana. Quest’anno, l’evento si propone di affrontare la questione urgente della salvaguardia della poesia e dei piccoli borghi, offrendo al contempo buone pratiche e attività che spaziano dal naturalistico al culturale, dal spirituale al letterario-poetico.

La “Farmacia Poetica della Restanza” si configura come un vero e proprio laboratorio di idee e pratiche per la cura della mente, dell’anima e del corpo. Attraverso laboratori, reading poetici, passeggiate nella natura e momenti di riflessione, il festival mira a creare un legame profondo tra i partecipanti e il territorio, stimolando una connessione autentica con la poesia e le sue molteplici forme.

“Estate Mauriana 2024”, San Mauro Castelverde

San Mauro Castelverde si prepara a vivere un’estate ricca di eventi con la kermesse “Estate Maurina 2024”, che avrà luogo da sabato 3 agosto a domenica 1 settembre. Il cartellone promette di offrire un mix entusiasmante di sport, musica, teatro, animazione e degustazioni, creando un’atmosfera di festa e condivisione per residenti e turisti.

Il programma è variegato e pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età. I più piccoli potranno divertirsi con giochi estivi organizzati dall’Azione Cattolica, mentre gli adulti potranno partecipare a serate di ballo e intrattenimento. Non mancheranno i tornei di calcetto, che promettono di accendere la competizione tra le varie squadre del territorio.

La cultura avrà un posto d’onore nel cartellone con spettacoli teatrali e presentazioni di libri, occasioni ideali per riflettere e confrontarsi su temi attuali e tradizioni locali. Inoltre, gli amanti degli animali potranno assistere a spettacoli equini, un’esperienza affascinante che mette in risalto il legame tra uomo e natura.

Uno dei momenti clou dell’estate sarà la serata di Ferragosto, dedicata alla musica. Il gruppo Sirah si esibirà con un concerto di ritmi mediterranei, promettendo di far ballare e divertire il pubblico con le sue sonorità coinvolgenti.

“Festival Artieri” Marzamemi

Dal 27 luglio al 19 agosto 2024, l’antica Tonnara di Marzamemi si trasformerà in un palcoscenico vibrante per il Festival Artieri, il mercato creativo più grande del sud Italia. Giunto al suo quinto anno, questo evento è diventato un appuntamento imperdibile per appassionati di artigianato e cultura italiana.

Il Festival Artieri riunisce artigiani, designer, illustratori, stilisti, orafi, sarti e ceramisti provenienti da tutta Italia, creando un’atmosfera di condivisione e creatività. Ogni anno, la Tonnara accoglie una selezione di talenti che espongono le loro opere, simbolo dell’eccellenza del Made in Italy. Qui, i visitatori non solo possono ammirare creazioni uniche, ma anche interagire con gli artigiani durante il processo di realizzazione.

Una delle caratteristiche più affascinanti del festival è la possibilità di assistere a dimostrazioni dal vivo. Gli artigiani mostrano le tecniche e i segreti del “fatto a mano”, offrendo uno sguardo privilegiato nel mondo dell’artigianato.

“FestiValle”, Valle dei Templi

Dall’8 all’11 agosto 2024, la Valle dei Templi di Agrigento si prepara ad accogliere l’ottava edizione di FestiValle, un festival internazionale di musica e arti digitali che promette di incantare il pubblico con oltre venti artisti di fama mondiale. Quest’anno, la manifestazione si svolgerà in una nuova suggestiva location: la cava di tufo, un luogo ricco di storia millenaria che farà da cornice a performance indimenticabili.

FestiValle è diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dell’arte, unendo leggende viventi e nuovi talenti emergenti. Tra i protagonisti di questa edizione spiccano nomi di spicco come la band turca Altin Gun, nota per il suo sound innovativo che mescola tradizione e modernità. Da Detroit arriverà il rinomato producer Moodymann, la cui musica è un viaggio sonoro attraverso il soul e l’elettronica.

Ma non è tutto: il festival offrirà anche due spettacoli esclusivi italiani. La leggenda ghanese Ebo Taylor, accompagnato dalla sua Family Band, porterà sul palco ritmi africani che raccontano storie di cultura e tradizione. A completare il programma, il talentuoso bassista Richard Bona si esibirà in trio con il pianista cubano Alfredo Rodriguez, promettendo un mix di jazz e influenze latine che lascerà il pubblico senza fiato.

Like this: Like Loading...