Gli appuntamenti del fine settimana

Un weekend pieno di eventi arricchirà le giornate dei siciliani. Dalla notte europea dei musei, ai festival gastronomici fino ad arrivare alla fiera del mondo del vino naturale italiano, il programma è piuttosto ricco di attività più svariate. Dagli spettacoli, al teatro, al circo contemporaneo, ai workshop alla danza e alla musica il comune di Vittoria diventa crocevia di arti e culture con lo “Scenica festival”, accogliendo centinai di artisti provenienti da tutto il mondo. Scopriamo la selezione offerta da BlogSicilia.

“Scenica festival”, a Vittoria

Il mese di maggio porta con sé un evento imperdibile per gli amanti delle arti e della cultura: “Scenica festival” che torna a Vittoria, in Sicilia, per la sedicesima edizione. Iniziato lo scorso 10 maggio, fino al 26, la città si è trasformata in un vero e proprio crocevia di artisti provenienti da tutto il mondo, offrendo spettacoli di teatro, circo contemporaneo, musica, danza, incontri e installazioni.

Il teatro comunale Vittoria colonna, recentemente riaperto al pubblico, fungono da palcoscenico per le 27 compagnie provenienti da tutta Europa, che porteranno in scena più di 50 repliche, tra cui 6 prime nazionali e 7 prime regionali. Un’occasione unica per immergersi nella multidisciplinarietà e nella contaminazione di linguaggi che contraddistinguono il festival.

“Teruar”, Scicli celebra il vino naturale

La regione del vino naturale si dà appuntamento a Scicli per la quarta edizione di Teruar, l’unica fiera regionale interamente dedicata a questa filosofia produttiva. Il 19 e il 20 maggio, le storiche terrazze di Villa Penna si trasformeranno in un palcoscenico privilegiato per viticoltori, appassionati e curiosi, desiderosi di scoprire un mondo enologico in continua crescita.

Oltre 70 vignaioli provenienti da 15 regioni italiane ed europee presenteranno oltre 300 etichette, offrendo un panorama ricco e variegato del mondo vitivinicolo naturale. Teruar si propone come un’occasione di incontro e condivisione, dove al centro dell’attenzione si pone la figura del contadino e dell’artigiano, custodi di un saper antico e di un approccio rispettoso dell’ambiente.

L’evento prenderà il via domenica 19 maggio alle 10.30 con il “Mercatino contadino & artigianato”, un’occasione per scoprire le eccellenze del territorio. In contemporanea si svolgeranno, una caccia al tesoro artistico e il laboratorio per bambini “l’acqua è vita”.

Lunedì 20 maggio, la giornata si aprirà alle 10.30 con l’esposizione “Ura collettivo contemporaneo”, seguita dall’apertura dele degustazioni alle 12.30. La chiusura della fiera è prevista per le 18.

La notte europea dei musei: Catania

Sabato 18 maggio torna l’atteso appuntamento de “La notte europea dei musei“, un’iniziativa promossa dall’Unesco, dal consiglio d’Europa e dall’international council of museums per avvicinare il pubblico al patrimonio artistico e culturale nazionale ed europeo.

Catania si prepara ad accogliere i visitatori con un’apertura straordinaria fino alle 24 del teatro antico e della casa museo Giovanni Verga. Un’occasione per immergersi nella storia e nell’arte della città, ammirando i resti del teatro romano e scoprendo la vita e le opere del celebre scrittore catanese.

Alle 21, lo storico dell’arte Gaetano Bongiovanni condurrà una speciale visita guidata sul tema “Giovanni Verga a Catania”, offrendo un’interessante chiave di lettura per comprendere il legame profondo tra lo scrittore e la sua città natale.

Limina (Me) celebra la ricotta e i prodotti tipici

Un weekend all’insegna del gusto e della tradizione attende Limina, che si prepara ad ospitare la festa della ricotta e dei prodotti tipici siciliani il 18 e il 19 maggio. Piazza Marconi e via Garibaldi si trasformeranno in un tripudio di sapori, con stand gastronomici, dimostrazioni e spettacoli dedicati alle eccellenze del territorio.

Si comincia sabato 18 maggio alle ore 18 con l’apertura degli stand, dove i visitatori potranno degustare la ricotta fresca, prodotta secondo metodi tradizionali e scoprire le altre specialità gastronomica locali. Alle 18.30, una dimostrazioni di tosatura degli ovini offrirà uno spaccato sulle antiche pratiche della pastorizia.

La serata proseguirà alle 19.39 con la produzione dimostrativa della ricotta, a seguire la sfilata del carretto siciliano, guidato dalla prima carrettiera siciliana Sandra Garozzo, infine, l’esibizione di un gruppo folk animeranno la piazza con musica e colori.

Domenica 19 maggio, la festa riprende alle 10.30 con l’apertura degli stand e l’esposizione del carretto siciliano. Alle 12.30, un’altra dimostrazione di produzione della ricotta allieterà il pubblico mentre alle 16.30 l’archeoclub Area ionica offrirà un interessante approfondimento sulla storia e l’archeologia del territorio.

Alle 18.30 nuovamente la tosatura degli ovini seguita alle 19.30 dall’esibizione dei “Canterini della riviera Jonica Melino Romolo”.

La notte europea dei musei: Messina

Sabato 20 maggio torna l’attesissimo appuntamento con la “Notte europea dei musei” anche a Messina. Numerosi siti culturali apriranno le loro porte fino a tarda sera, tra cui: il museo regionale di Messina, l’antiquarium di Milazzo, l’area archeologica di Tindari, la villa romana di Patti, le terme romane di Bagnoli a Capo d’Orlando, l’area archeologica di Halaesa Arconidea a Tusa, il teatro antico di Taormina, il museo archeologico di Naxos e il museo archeologico eoliano Bernabò Brea a Lipari.

“La banda degli onesti”, teatro Metropolitan di Catania

Si chiude con una omaggio alla comicità di Totò e Peppino De Filippo la stagione teatrale “Una stagione a 4 stelle” al teatro Metropolitan di Catania. Sabato 18 e domenica 19 maggio, Alessandro Idonea porterà in scena “La banda degli onesti”, una versione teatrale liberamente tratta dal celebre film di Camillo Mastrocinque del 1956, scritto dai maestri della satira Age & Scarpelli.

La storia racconta di Antonio Bonocore, portiere napoletano in un condominio romano, a cui un condomino morente affida una matrice per banconote di 10 mila lire e della carta filigranata rubate alla zecca di stato, chiedendogli di distruggerle.

Bonocore, minacciato di sfratto e licenziamento dal corrotto amministratore, decide di conservare il materiale e coinvolge il tipografo Giuseppe Lo Turco e il pittore Felice Cardoni, entrambi indebitati, nella stampa clandestina di banconote.

Ironia della sorte, il figlio di Bonocore, guardia di finanza, viene trasferito a Roma per indagare su abili falsari. La banda, pur non avendo speso nemmeno una banconota falsa, decide di interrompere l’attività e di bruciare il denaro stampato, finendo per errore per dare alle fiamme anche l’ultimo stipendio di Bonocore.

Lo spettacolo andrà in scena sabato 18 maggio alle 17.30 e alle 21.00 e domenica 19 maggio alle 17.30.

